Amparo ha llenado el corazón de Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe'. Esta mujer viuda de 84 años ha dado momentazos mientras participaba en el concurso de Cuatro, pero a la vez ha emocionado con su brutal historia de vida.

Las duras palabras de Amparo

Ella es asturiana, aunque ahora vive en la ciudad madrileña de Fuenlabrada. Y, en el año 1964, emigró a Bélgica. "Me fui 10 años, con un niño de 1 año y medio y muchas lágrimas", comparte como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Xuso Jones le preguntaba cómo le había tratado "la vida", a lo que ella no dudaba responder con total sinceridad. "Bien j*d*d*", decía provocando la risa por su espontaneidad y naturalidad.

"La vida me ha tratado regular", agregaba. Amparo comenta que hace 17 años que es viuda. La muerte de su marido le pilló de forma repentina en un día de gran importancia para ella. "Llevaba 3 años casada y el día de mi cumpleaños se muere", le traslada al presentador del programa. Sobre su marido, Amparo ha lanzado solamente palabras de amor y agradecimiento. "Era un marido 'chapeau'", dice.

La mujer relata que "todos los días" va "al cementerio". "Era un marido modelo, nos respetábamos mutuamente", apostilla. Amparo ha recordado además esa dura época en la que vivió en Bélgica, alejada de los suyos y con un niño pequeño. "Trabajar allí no era lo mismo que aquí, una semana comiendo patatas con agua y sal porque no había otra cosa", relata. En Fuenlabrada, Amparo fue la comerciante de una tienda de frutos secos durante los años 80, por lo que conocía a todo el barrio. "Iban todos los niños", señala.

Tras su participación en el programa llena de risas y también de emoción, Amparo ha conseguido llevarse 600 euros.