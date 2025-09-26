La vecina de Fuenlabrada nos regala un momento musical por Camarón de la Isla

Xuso Jones desvela una de las novedades de la nueva temporada de 'Lo sabe, no lo sabe': 'Los Xusockers'

Mientras concursaba con Carmen a ‘Lo sabe, no lo sabe’ por las calles de Fuenlabrada, Xuso Jones ha conocido a una mujer que se había quedado sin verano, que se ha asustado muchísimo con la pregunta y que nos ha regalado un momentazo musical, muy ‘bonico’.

Carmen se jugaba 600€ y necesitaba encontrar a alguien que supiera la respuesta a la pregunta “Las competiciones en las que los raperos improvisan rimas para responder a sus adversarios se conocen como batallas ¿de qué animales de corral?”. Se ha fijado en una chica con muletas y Xuso ha ido directa a por ella.

La joven que había tenido un percance corriendo la San Silvestre, nos ha confesado que nos veía todas las tardes y que ‘Lo sabe, no lo sabe’ le alegraba un poquito. El presentador ha querido saber si sabía de música y ella le ha respondido con un “yo soy muy flamenca”, algo que no garantizaba que supiera la respuesta.

Ha parecido tener claro que la respuesta correcta era “gallos”, pero la intriga que le ha dado Xuso Jones al asunto, la ha puesto muy nerviosa. Descubre el divertidísimo momento en el vídeo.