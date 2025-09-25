El presentador descubre la historia del postre típico de Bilbao y nos regala un momento divertidísimo en ‘Lo sabe, no lo sabe’

Antes de buscar a un nuevo concursante por las calles de Bilbao para jugar a ‘Lo sabe, no lo sabe’, el equipo del programa se ha tomado un descansito para conocer la historia y degustar el postre típico de la ciudad. Eso sí, no sabían que iban a descubrir qué esconde toda buena Carolina.

Por recomendación de “La Virtu”, nuestra directora, Xuso Jones ha comprado un par de Carolinas para compartir con su equipazo de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Sin embargo, se han quedado un poco bloqueados al comprobar que no tenían cucharillas.

Xuso Jones ha aprovechado que un joven pasaba por allí para preguntarle cómo se comían y él ha sido muy claro “Cómo todo en la vida, desde la puntita, chupando y poquito a poco”. Entre risas, Xuso ha ofrecido el postre a sus compañeros y han descubierto que nadie se come una Carolina sin mancharse.

Sendao, el concursante, nos ha contado que un pastelero de Bilbao decidió hacer este pastel porque a su hija le gustaba mucho el merengue y le puso una base para que no se manchara. A partir de ese momento, se han hecho muy famosas e incluso las customizan cuando juega el Atlhetic o es el 8M.

También nos ha contado que en Carnaval sacaron la versión masculina “era un Carolino, tipo Míster Potato”.