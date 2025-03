El momentazo Perales de Xuso Jones: “¿Y cómo es él?”

Ella, por sus gustos musicales o por su corta edad, no sabía la respuesta, pero ha tenido claro que un hombre mayor sí que la iba a saber y efectivamente, no se ha equivocado. Miguel ha tenido claro que la pregunta que buscaban era “ ¿A qué dedica el tiempo libre? ” y ha ayudado a Laura a ganar sus primeros 200€.

Miguel se ha atrevido a cantar y no ha sido el único. Laura no podía creer que la concursante no supiera cuál era la canción y no ha dudado en cantársela mientras buscaban a la próxima persona que les ayudara en ‘Lo sabe, no lo sabe’.