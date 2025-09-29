Tras tocar la cola del oso de Sol junto a una transeúnte, ésta se refiere a él por el nombre de un reconocido actor

El último destino del programa del 29 de septiembre de 'Lo sabe, no lo sabe' es el centro de Madrid, concretamente la turística plaza de Sol. Junto a la estatua del oso y el madroño se encuentra Xuso Jones, quien recuerda a los espectadores la famosa leyenda que le rodea: "Quien le toque el culito, vuelve a Madrid".

"Mirad que pulido lo tiene", percibe el presentador. Como él es de Murcia, no duda en acercarse para cumplir con la tradición e invita al resto de transeúntes a hacerlo junto a él: "¡Zagales! Hay que tocarle el culito al oso, que da suerte". Sin embargo, solo se acerca una transeúnte para hacerse una foto con él porque sus hijos se lo están pidiendo. Lo que ella no sabía es que se había confundido de persona.

"Mis hijos quieren que me tome una foto contigo", le dice ella con el móvil en la mano. No obstante, Xuso Jones no pierde la oportunidad de que su recién conocida cumpla con la tradición y, para ello, le propone auparla: "Karen, vas a volver a Madrid porque Madrid abraza a todo el mundo".

Sin embargo, la transeúnte solo piensa en una cosa: "¿Tú eres Óscar Casas?". La pregunta desata la risa del presentador, quien no se puede creer con quién le acaban de confundir. En vez de decirle la verdad, decide seguirle el juego a Karen: "¿Cómo lo sabes? Estamos haciendo un rodaje para una peli y Ana Mena está en Tokyo".

Ante la cara de incertidumbre de la transeúnte, Xuso Jones le aclara: "Ana Mena, mi novia, ¿no sabes quién es?. Estamos comprometidos". Tras despedirse de ella mira a cámara y comenta lo sucedido: "Se piensa que soy Óscar Casas, esto es muy fuerte".

Segundos después elige al que será el último concursante de la tarde, quien "sí se parece a Óscar Casas". Él es Carlos, un joven de músico y técnico audiovisual de 29 años que finaliza su concurso con una pregunta multiplicadora de x30... ¿Conseguirá hacerse con el cuantioso premio? ¡Puedes ver el programa completo en Mediaset Infinity!