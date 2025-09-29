Tras descubrir su situación laboral, Xuso Jones le pide a Sandra que aproveche la oportunidad de hacer un alegato para encontrar trabajo

El programa del lunes, 29 de septiembre, de 'Lo sabe, no lo sabe' arranca en la localidad madrileña de Alcorcón. Es allí donde se topan con Sandra, una joven de 24 años muy dicharachera que se atreve a convertirse en la primera concursante del día con el objetivo conseguir dinero para cumplir su sueño de comprarse una casa y viajar a La Habana, Cuba.

Entre acierto y acierto, Xuso Jones pregunta a la joven para saber un poco más sobre ella. Nacida en Alcorcón, Sandra está fielmente orgullosa de su barrio: "¡Viva Madrid sur!". Profesionalmente se dedica al periodismo, sin embargo, no está ejerciendo actualmente: "Me acabo de quedar sin trabajo". Algo que no puede tolerar el presentador: "Uh, lanza un comunicado. Cúpula de Mediaset, de Cuatro, ¿buscáis periodista? Aquí tenemos a Sandra".

El comunicado de Sandra para encontrar trabajo como periodista

Mirando a cámara y muy segura de sí misma, la concursante no desaprovecha la oportunidad: "Hola, soy Sandra García. Tengo 24 años, soy graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Cuento con dos años de experiencia, soy proactiva, tengo muchísimas ganas de trabajar y de hacer sonreír al equipo".

"A lo mejor la contratamos nosotros", dice Leando, uno de los compañeros de Xuso Jones. "Ay, pues ojalá. Nos echamos unas risotillas", asegura Sandra. Por lo que el presentador no duda en pedirle el CV por si en algún momento hay una vacante en el programa. ¿Formará parte del equipo próximamente la concursante?