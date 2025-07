Xuso Jones concursa con una conocida pescadera del Mercado Central de Castellón y todo el mundo la conoce ¡No te lo pierdas!

Al saber que Xuso Jones esta en Castellón, Adriana no ha dudado en dejar su puesto y salir a saludar al presentador que tanto admira su marido. Le ha contado que era pescadera y que tenía las langostas perfectas para que probaran un arrocito de Castellón. La mujer estaba feliz de conocer a Xuso y no ha dudado en decirle que sí a concursar en ‘Lo sabe, no lo sabe’.

Adriana es una mujer conocida en la zona y todo el mundo se ha prestado encantado a ayudarla a responder las preguntas de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Eso sí, no sabemos si todos sabían la mecánica del concurso porque una de las señoras que tenía que fallar la respuesta ha tenido la sensación de que ella se iba a llevar los 400€: “¿Me van a tocar 400€ a mí?”.

Xuso Jones le ha explicado que no, que era Adriana la que se estaba jugando el dinero y la mujer ha lamentado no saberlo, pero ha tenido claro que la concursante ya ganaba mucho dinerito vendiendo pescado en el mercado. Menos mal, que tenía que no saberla y las dos han terminado fundiéndose en un abrazo de alegría.