El momentazo de Xuso con una fan por teléfono: ''¡No me lo creo!''

Xuso Jones viajaba hasta Cáceres en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Allí se encontraba a Jose y Sara, dos amigos que aceptaban, sin dudarlo, participar en el concurso.

La amiga del concursante cogía el teléfono y no se creía estar hablando con Xuso Jones: ''Sí hombre...'', pero al final se lo creía y se emocionaba: ''¡Ay, Xuso! Hola, Xuso, no me creo que esté hablando contigo''.