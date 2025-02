Xuso Jones , presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' , se quedaba fascinado con el atrevimiento de Fran, un taxista que se atrevía en pleno servicio a concursar en el programa de Cuatro. "Dejo una notita y me pongo", aseguraba. El presentador lo consultaba con el equipo y tras confirmar que sí podía, aparcaban el taxi y 'vestían' a Fran (micro y otros elementos que tenía que llevar para concursar). Pero iba a ser con la historia y lo que le ocurrió hace poco tiempo al concursante con lo que Xuso Jones se iba a quedar a cuadros , desatando en él una curiosa confesión.

El presentador le preguntaba desde cuándo llevaba conduciendo el taxi cuando se subió en él y le conoció: "Desde las ocho", aseguraba Fran, para añadir que desde junio se lleva dedicando al mundo del taxi por algo que le ocurrió de manera totalmente inesperada: ""En enero me dio un infarto. Estuve con San Pedro y me volví. Me dijo: 'Para abajo otra vez'", bromeaba Fran.