Xuso Jones se iba hasta Ciudad en Real en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' , allí se encontraba a Manuela, que aceptaba el reto del presentador de participar en el concurso de preguntas y respuestas de Cuatro.

Manuel elegía a un viandante, pero afirmaba no saber la respuesta: ''Ni idea, no lo sé, diría Amy Winehouse, pero no lo sé'', Xuso daba la respuesta por incorrecta, la respuesta era ''Aretha Franklin'', y Manuela se iba con las manos vacías a casa.