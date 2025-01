Xuso Jones se encuentra en plena grabación de ‘Lo sabe, no lo sabe’ por las calles de Lorca . El presentador charla tranquilamente con Sole, la participante, antes de plantearle la siguiente pregunta cuando un espontáneo se ha dirigido a él.

“Ha dicho la verdad el hombre. A mí me ha sorprendido porque te veo mucho mejor aquí de cerca que en la tele”, dice la participante, a lo que Xuso añade “dígalo, que se entere la gente. Que la gente me imagine, si ya soy guapo por la tele, madre mía cuando me vean por la calle”.