Xuso Jones se desplazaba, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, hasta su tierra, Murcia, en este caso, hasta la localidad de Lorca , para encontrar un nuevo concursante.

Pero esta vez, para sorpresa del presentador, no lo hizo falta buscar mucho por una mujer le sorprendió antes: “Por fin te encuentro, que llevo un rato buscándote …”

“Es que mi madre me ha llamado y me ha dicho: 've a buscar a Xuso Jones que está por Lorca’, te ha visto cuando iba con el coche”, decía Noelia antes de convertirse en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’.