Steven es de Croacia, pero acepta a ayudar a Edgar el concursante de Gandía de ‘Lo sabe, no lo sabe’

Xuso Jones estaba jugando a ‘Lo sabe, no lo sabe’ por el paseo marítimo de Gandía junto a Edgar y se han cruzado con un vecino de origen croata que le ha dicho que entendía el español, pero el murciano del presentador se le resistía.

Edgar, nuestro concursante, necesita encontrar a alguien que supiera que prenda de ropa eran unas katiuskas y ha elegido a Steven un hombre alto que no parecía español. Pensaba que alguien de Rusia o Ucrania lo podían saber. Xuso Jones se ha acercado a él para saber si hablaba español y Esteban le ha dicho que sí, pero le ha dejado paralizado con un “tú hablas murciano, tengo problemas cuando hablas muy rápido el murciano”.

Le ha explicado que su familia es de Torrevieja, pero que no le resultaba fácil entender el murciano cuando hablaban muy rápido. Muy amablemente, ha querido ayudar al concursante, pero no tenía ni idea de qué eran unas katiuskas. Steven ha intentado que Xuso Jones le echara una mano, pero el presentador no podía.