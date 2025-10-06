Xuso Jones ve la oportunidad de que Felipe, compañero de 'Lo sabe, no lo sabe', cumpliese su promesa de tatuarse al conocer al primer concursante

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' llega a su primer destino sin tener ni idea que este programa sobresaldría de lo habitual. La aventura comienza cuando Xuso Jones se topa con su primer concursante, José, quien trabaja como tatuador en la localidad madrileña de Fuenlabrada. "Un segundo, Felipe ven aquí", dice un incrédulo presentador pues su oficio viene perfecto para que su compañero cumpla con su palabra.

"Me lo prometió hace cosa de siete, ocho meses, dijo: 'Si el concurso llega a un año de emisión, me tatúo el logo de 'Lo sabe, no lo sabe'", afirma Xuso Jones. Eso sucedió en cámara, concretamente el 25 de abril de este mismo año, y hoy se presenta ante sus ojos la ocasión perfecta: ¿Cumplirá Felipe con lo que dijo? ¡Te lo contamos!

"Felipe, calienta que sales"

José, el primer concursante del programa, le ofrece a Felipe y el equipo ir a su estudio una vez haya terminado su concurso. "Sí, sí. Yo me lo iba a hacer", confirma seguro de su palabra. Por si acaso, Xuso Jones confirma: "¿Te tatúas el logo en cuanto terminemos con el concursante José?". "Claro que sí, sin problema", afirma mientras recibe el aplauso de los presentes. "Felipe, calienta que sales", bromea Xuso Jones.

Tras hacerse con un premio final de 2.000 euros, el presentador recordaba qué se venía a continuación: "Felipe, ha llegado tu momento, el momento más esperado del año. Se nos va a tatuar. ¿Estás preparado para tatuarte en Fuenlabrada con las manitas de José?". "Estoy un poco nervioso pero hay que cumplir las promesas", responde bromeando su compañero.

Sin más dilación, "vamos a por ello". Ya en el estudio de tatuajes, Xuso Jones anuncia lo que va a suceder antes de abandonar la sala por miedo a 'desplomarse' por "una pájara": "Tu promesa se va a materializar".

No es hasta su llegada a la siguiente parada, Cuenca, que Felipe no enseña el resultado. "Eres un hombre de palabra", señala el presentador. Sus padres no se lo tomaron muy bien, asegura Felipe, a pesar de haberles informado de que lo haría: "No les ha hecho mucha gracia, ya sabes como son los padres". Lo que no se esperaba Xuso Jones es que, al preguntarle si ligaba más desde que se lo ha hecho, éste le confesara que se encuentra emparejado. Momento en el que Felipe no duda en saludar a la familia de su pareja.