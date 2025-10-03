Al escuchar la mítica frase de esta ganadora de 'Lo sabe, no lo sabe'... ¿Sabrías de quién se trata? ¡Descúbrelo!

Olga lleva 30 años dedicándose a la peluquería, un oficio que le enseñó su madre cuando tan solo era una adolescente. Allí ejerce también de consejera, un extra que sus clientas le compensan haciendo lo que a la concursante más le gusta: llevándosela a comer o trayéndole tuppers con comida casera.

Procedente de Talavera de la Reina, es seleccionada como 'bonica' y es que, a cada pregunta que le hace Xuso Jones, Olga responde con una carcajada. Tanto es así que, entre risas, confiesa no estar preparada para mudarse con su pareja de 15 años aunque él sí quiera porque "segundas oportunidades nunca fueron buenas".

En definitiva, su paso por el concurso ha sido pura diversión, incluso durante la pregunta del nombre de una mítica ganadora de 'Gran Hermano'. Si eres fan del programa sabrás cuál es la respuesta y, sobre todo, que ya puedes disfrutar de 'Uno de GH20' en Mediaset Infinity, el reality donde podrás seguir la fase final del casting de la nueva edición de Telecinco.

La pregunta es la siguiente: "¿Qué frutita era el apodo de la ganadora de 'Gran Hermano' que nos dejó frases míticas como 'Salou es mío' y '¡Aída, que me da miedo!'?". Para encontrar a alguien que sí lo sepa, la concursante busca el perfil de una chica por un motivo: "Somos más frikis de 'Gran Hermano'".

La elegida es Mila, una mujer de 39 años, que acepta a ayudar a Olga en el concurso. "Fresita", responde sin ningún tipo de duda. La concursante se está jugando nada más y nada menos que 600 euros, los cuales acaba ganando porque "¡La respuesta es correcta!". "Fresita era el apodo de Nuria Yáñez", aclara Xuso Jones justo antes de hacer una interpretación de la ganadora del reality.