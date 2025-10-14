cuatro.com 14 OCT 2025 - 21:51h.

En 'Lo sabe, no lo sabe' estamos acostumbrados a vivir momentos icónicos e inesperados. Desde ver a Xuso Jones hablando en idiomas como el chino, a su atrevimiento para aprender un nuevo paso de baile.

Pero hay más. Héctor, un vigilante de seguridad de 33 años, ha participado en el concurso de Cuatro, gracias al que se ha llevado 1.000 euros tras no querer arriesgarse en la última pregunta. Poco antes de que terminase su paso por el programa, Héctor debía encontrar a alguien que 'no supiese' la siguiente pregunta. "Si vas a Londres, te darán wáter. Pero si viajas a Berlín te seviran wasser. ¿Qué estás pidiendo en los dos sitios aunque suene distinto?", leía como podemos ver en el vídeo que acompaña al cuerpo de esta noticia Xuso Jones.

Héctor no ha dudado dos veces y ha elegido a Felipe, un hombre con un polo rosa que caminaba por las céntricas calles de Torrent, en Valencia. "Tengo aquí a Héctor concursando conmigo", le comentaba Jones. Felipe no daba crédito con el momentazo y en lo primero que ha pensado ha sido en su mujer.

Conchi sorprende a Xuso Jones en plena pregunta

Cuando veía las cámaras alrededor suya y a todo el equipo que hace que cada programa salga adelante, Felipe no se lo ha pensado dos veces y ha decidido llamar a Conchi, su esposa. Sin embargo, llamaba la atención el sitio en el que estaba esta.

"Voy a decirle a mi mujer, que está ahí arriba", comentaba señalando el balcón de una vivienda. Tras ello, Xuso Jones decidía pedirle que se saliese y viese desde su casa la escena. "¡Asómate a la ventana!", exclamaba el murciano. "¡Hola 'bonica'!", apostillaba cuando veía a Conchi asomada.

Felipe, tras pensárselo mucho, no ha acertado la última pregunta. Por lo tanto, Héctor acababa de ganar así los 1.000 euros que se llevaba para su casa.