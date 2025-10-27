Xuso Jones le suelta un chiste malo a un burgalés y pregunta a su equipo si realmente ha sido tan malo porque a él le ha "encantado"

El improvisado chiste de Xuso Jones ligado a Céline Dion: "Perdonadme, pero lo tenía que soltar"

En su tercer destino, Burgos, Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' pasean por las calles con el objetivo de encontrar al último concursante de la tarde. Es en este momento en el que se cruzan con Juan Carlos, un transeúnte burgalés que asegura que ve el programa todas las tardes que tiene libres. ¿Cómo reaccionará a uno de los míticos chistes del presentador?

Xuso Jones, sobre su chiste: "A mi me ha encantado"

Para encontrar al primer concursante, Xuso Jones busca a alguien que sepa contestar con gracia a la pregunta "¿Hubiese sido capaz de cazar un mamut?". Juan Carlos, a quien ha pillado por banda el presentador, piensa que quizás sí, pero tendría que ser con lanza y desde la distancia "porque no se caza tan fácil".

"Un mamut es grande, ¿sabe usted por qué se extinguieron? Porque no había paputs", cuenta un risueño Xuso Jones. "Claro, exactamente. También puede ser", le respondía Juan Carlos. Ambos se despedían, momento en el que el presentador reflexionaba: "Oye, ¿ha sido tan malo el chiste? A mí me ha encantado".