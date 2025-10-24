Según Carlos, todo el mundo es friki. Por eso, Xuso Jones hace una propuesta para el programa

El alegato de una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' sobre la diversidad: "Sin lucha no hay cambio"

Compartir







En el tercer y último destino del día, Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se dirigen a la capital, Madrid. Por la zona de Puerta de Toledo llevan a cabo el concurso de Carlos, un joven que tiene muchas cosas que decir como por ejemplo este alegato a favor del orgullo friki: ¡Te lo mostramos!

Un necesario alegato a favor del orgullo friki

Tras darle la enhorabuena por haber elegido a Juanjo, quien le ha hecho ganar 600 euros, el concursante lo celebra cantando y haciendo una maratón sin ningún tipo de pudor por se siente 'eufórique'.

Durante su concurso, a Xuso Jones le ha llamado la atención que han mencionado en varias ocasiones la palabra "friki" y es que el presentador es de los que dice siempre: "Viva la gente friki".

Lo mismo opina Carlos. De hecho, no le parece un término negativo ya que "todos somos frikis de algo". Lo que pasa es que, mientras que a él le gusta la literatura fantástica, las cosas furry, el cine, la televisión o Eurovisión, a otra persona o, como lo define él, "el típico padre", siente pasión por el Real Madrid, está aforado y cuando pierde "le pega a la televisión". "¿Esa gente no es friki? Esa gente es megafriki, lo que pasa es que no está estandarizado como tal, pero por supuesto que es friki", asegura.

Como ve que lleva razón, Xuso Jones le lanza una propuesta a Virtudes, su directora de programa: "A ver si hacemos aquí en 'Lo sabe, nos lo sabe' un especial orgullo friki para que podamos celebrar el orgullo friki como buenos frikis que somos todos".