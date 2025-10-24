La madre de Ainhoa dejó su trabajo para cuidar a su madre y, tras su fallecimiento, tiene que abandonar su casa por motivos legales

Emoción en 'Lo sabe, no lo sabe' con el lacrimógeno alegato de un joven colombiano que lleva tres años sin ver a su madre

Compartir







En Vigo, segundo destino del programa, Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' conocen a su siguiente concursante al llamarle la atención el curioso nombre del perro con el que paseaba: Morticia. Sin embargo, el presentador no olvidará a Ainhoa, de 24 años, por el emotivo motivo por el que quiere compartir el premio con su madre.

La importancia del cuidado del cuidador

El dinero que Ainhoa ganase hipotéticamente en el concurso iría para ella y su madre, con quien revela tener una muy buena relación. "Ahora mismo tenemos una situación complicada", confiesa la concursante.

Y es que, como mucha gente, su madre ha pasado muchos años de su vida cuidando de su madre, quien sufría Alzheimer, dejando incluso de trabajar. "El tema del cuidado del cuidador es una enfermedad silenciosa, sobre todo el cuidador porque, una vez falta la persona que cuidas, se enferma", explica Ainhoa.

Por eso, si se hiciera con los 50.000 euros, a la concursante le gustaría poder ayudar a su madre para que accediese a un piso pues debe abandonar por circunstancias legales el piso en el que vive que era la casa de su abuela.

"Yo quiero que esté en un sitio en el que pueda simplemente vivir, algo cómodo. No nos importa dónde, pero quiero darle una vivienda como se merece cualquier persona. Su refugio, donde yo la pueda ver sonreír como se merece", le cuenta al presentador, quien cree que su madre debe sentirse muy orgullosa de ella. "Lo está y me lo dice constantemente. Y yo lo estoy de ella y se lo digo también", apunta.

Emoción al conseguir su premio

Ainhoa se arriesga a jugar a la pregunta multiplicadora, con la que se llevaría en caso de encontrar a la persona correcta unos 1.800 euros que le vendrían "genial". Para ello, debe buscar a alguien que no sepa "¿Con qué nombre de fruta era conocida la diseñadora francesa de alta costura de apellido Chanel?".

Jaime, el elegido duda, pero al final confiesa: "Me pillas. Me suena Chanel, pero el nombre con el que se le ha conocido...". Por lo que la concursante se lanza a abrazarlo, cayéndosele el móvil de la emoción. "Tengo muchísimas ganas de llorar, pero no voy a llorar. Estoy muy contenta", confiesa con lágrimas en los ojos.

"Eres una tía maravillosa con unos valores espectaculares. Se nota que la quieres mucho, que la apoyas muchísimo y no dejes de hacer eso. Qué gusto gente joven como tú, disfruta del dinero, empléalo bien y sigue siendo como tú eres", le dice Xuso Jones.