Con destino Murcia, Xuso Jones vuelve a pisar su tierra pero esta vez junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' donde se topan con su próxima concursante: Leonor. Tras superar todas y cada una de las preguntas y hacerse con 1.000 euros, la concursante decide jugárselo todo a la última pregunta multiplicadora: "Lo tengo clarísimo, vamos a ello".

Al coger el sobre de en medio, Leonor se topa con nada más y nada menos que un x9, lo que significa que la murciana tiene 9.000 euros en juego. Nerviosa, le asegura al presentador que si al final pierde todo, le llamará para que le de explicaciones a su pareja.

Para ganarlos deberá encontrarse a alguien que no sea capaz de responder de qué color se le ponía la cara al protagonista de la película de 1994 'La máscara' cuando se ponía dicho complemento. ¿Se llevará el premio?

La invitación irrechazable de Leonor

La concursante elige a un joven de 22 años, quien al escuchar la pregunta se apiada de ella: "Yo que sé, amarillo. Madre mía, lo que te he hecho. Ya verás". Sin embargo, Leonor no puede borrar la sonrisa de su cara pues "La respuesta es incorrecta". "Ay, Leonor", no para de decir Carlos, hasta que descubre que es justo lo que estaban buscando y la razón por la que acaba de ganar 9.000 euros: "La mitad. Invítame a eso que está al lado".

Tras alejarse, la concursante lanza una propuesta a Xuso Jones después de que este le entregase el dinero para su boda: "Ya te llamaré, si te quieres venir". No obstante, el presentador le confiesa que no va a ningún lado sin su equipo: "Venid todos".

"Nosotros nos apuntamos a un bombardeo", señala. "Son 280, por 290 no pasa nada", apunta Leonor. "¡Que vivan los novios!", celebra Xuso Jones.