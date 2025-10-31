El público no da crédito con el 'arte' que tiene Xuso Jones para bailar danza del vientre

El momentazo de Xuso Jones al intentar aprender un nuevo paso de baile: ''¡Qué maravilla!''

Compartir







El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta las profundidades del mercado de La Alcaicería, en Granada, para encontrar al primer concursante de la tarde y, ya de paso, mirar unas babuchas para la madre del presentador.

En este lugar, Xuso Jones saluda a los mercantes y les felicita por lo bonitas que son sus tiendas. Mientras pasea, se topa con un timbal y pide permiso para poder tocarlo. "A mí me dejan hacer de todo, esto es un programa amable", celebra mientras lo coge y toca el instrumento.

Sin embargo, es interrumpido por uno de los mercantes, quien se lo intercambia por otro que suena mejor. Tras recibir un aplauso, el comerciante le demuestra que él también sabe.

El ritmo que toca le recuerda algo a Xuso Jones: "Uh, si yo se bailar danza del vientre. ¡Tírale!". El presentador se arranca y desata la carcajada del público, protagonizando un momentazo: "Os habéis quedado muertos con la danza del vientre". En esa afirmación incluye a una chica que, sin esperarlo, se convierte en la primera concursante del 31 de octubre de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Anaís, primera concursante de la tarde, reacciona a su baile

"Me he quedado muerta, yo me quedaba aquí a escucharte toda la tarde. No sabía si pasar o no", confiesa la transeúnte. Una vez le muestra de nuevo su movimiento de cadera, el presentador le pregunta qué planes tiene para esa tarde.

Como la transeúnte tiene clases de inglés, Xuso Jones decide entablar una conversación en este idioma para conocerla mejor. De esta manera descubre que es de Albolote, un pueblo de Granada cuyo nombre significa encina.

Al ver su simpatía, el presentador le propone participar en el concurso, una propuesta que no puede rechazar Anaís: "Eres mi siguiente concursante. ¡Vamos a microfonearla equipo!"