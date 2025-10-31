Compartir







El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta las profundidades de Palencia para encontrar al siguiente concursante de la tarde. Su objetivo es buscar algún transeúnte que le sorprenda lo suficiente como para invitarle a participar y hacerle ganar mucho dinerito a través de varias preguntas.

El nuevo concursante es Hugo, quién le ha contado a Xuso Jones que se dedica a la televisión desde hace cinco años, a lo que el presentador muy contento responde: "¡Somos del mismo gremio!"

Asimismo, Hugo le ha explicado toda su trayectoria profesional: "Llevo cinco años en el canal de 8 Palencia. Empecé haciendo el informativo de deportes. Somos dos compañeros, uno el de local, información política y luego el informativo pequeño de deportes. Luego, me dedico en concreto al programa taurino".

Hugo revela a Xuso Jones la cómica anécdota que compartieron hace años

Tras esto, el concursante le ha contado una curiosa anécdota: "Tú actuabas aquí en Valencia hace ocho años. El caso es que en el hotel en el que trabajabas había un torero o novillero que había toreado esa tarde y nosotros en el programa les traemos después. Un compañero nuestro fue a buscar al novillero y se pensó que eras tú; y te dijo 'eres tú' y le contestaste 'sí, soy yo'; porque pensaste que era el chofer que te iba a llevar". Xuso, que no daba crédito, no podía parar de reír. Por último, le comenta: "Tú imagínate que llegas a subirte a ese coche y apareces en nuestro programa taurino".