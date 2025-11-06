La cantante y compositora española ha "amadrinado" a una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': ¡no te lo pierdas!

En la última entrega de 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones se ha desplazado hasta Murcia y ha recibido a una gran amiga suya y, también, "una de las voces de España": Ruth Lorenzo. Al verse, la alegría ha sido total: "Es un mito en 'Lo sabe, no lo sabe'", ha señalado el presentador, muy contento de recibir a la cantante, compositora y actriz española. "Pórtate bien Xuso Jones", le ha pedido al presentador, dejándonos un momentazo entre ambos.

Pues bien, Xuso Jones le ha pedido un favor: Ruth ha hecho del presentador por un día y ha elegido a un concursante. Y no solo eso, sino que lo ha "amadrinado", ayudándole en cada elección, momento y apoyo para que se lleve todo el dinero posible. Ruth ha aceptado el reto y ha elegido a una concursante que no ha dejado indiferente a nadie.

Teti, la mejor concursante posible

Esa concursante es Teti, cuya carta de presentación ha hecho partirse de risa al presentador y la cantante. "Lo veo cada tarde, en Cuatro", ha dicho al ser preguntada por el programa, tras reconocer que la hora no la tiene muy clara. "Mi Xuso", le ha dicho al presentador, muerto totalmente de risa al ver cómo se dirigía a él. Un presentador que le ha preguntado si sabía quien es Ruth Lorenzo y la concursante, tras decir que no, ha dicho lo siguiente: "A ver si luego me cantas eso de 'Singing in the rain'".

Y es que, sin duda, Teti nos ha dejado momentazos de todos los colores y sabores durante esta última entrega de 'Lo sabe no lo sabe'. Y a su lado, una Ruth Lorenzo que la ha apoyado en todo lo posible con una finalidad: que la concursante se hiciera con el máximo dinero posible. Una invitada especial y una concursante como pocas veces hemos tenido en 'Lo sabe, no lo sabe'.

