Xuso Jones ya fue pregonero en 2018 en la Feria de Murcia, su ciudad natal. Sin embargo, hay voces que se adelantan y piden que el televisivo vuelva ser protagonista en la capital murciana. Es lo que ha pedido precisamente Mari Carmen, una jubilada murciana de 68 años que ha participado en 'Lo sabe, no lo sabe'.

La mujer, tras contar su historia y explicar por qué dejó de trabajar -su marido cayó enfermo hace unos años-, se ha dirigido a cámara y ha pedido públicamente que Xuso Jones sea pregonero en su Murcia querida. "He venido a reírme y pasarlo bien contigo. Me voy a postular aquí para que te hagan pregonero de Murcia", comenzaba diciendo Mari Carmen como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Las peticiones de la concursante al alcalde de Murcia

La participante del concurso de Cuatro lanzaba directamente el alegato hacia el alcalde de la ciudad, el popular José Francisco Ballesta. Pedía en primer lugar que Alejandro, que forma parte de la plantilla de 'Lo sabe, no lo sabe', sea también pregonero en su pueblo. "Alcalde, gente influyente de Cieza, aquí el amigo Alejandro tiene que ser pregonero en su tierra, pero él ya se ha promocionado", señalaba.

"Aquí la promoción hoy es para nuestro amigo Xuso, para este 'zagalico' tan guapo y murcianico, que lleva Murcia en sus venas" anunciaba la mujer. Además, Mari Carmen le chantajeaba incluso con su apoyo electoral.

"A ver, señor Ballesta... con tanta fiesta que hay en todas las pedanía en las capitales, en los barrios, para nuestro amigo Xuso un pregonico donde sea, en Murcia mejor. Si no hacen esto, tendremos que no votarlo", compartía. Xuso Jones, por su parte, le agradecía su llamamiento. "Muchas gracias, Mari Carmen, por este alegato", concluía.