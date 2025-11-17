El presentador quedó impactado al ver a Julio por las calles de Madrid y le propuso concursar

‘Lo sabe, no lo sabe’ se encontró este miércoles con un concursante capaz de detener la grabación antes incluso de empezar a jugar. Se llama Julio, es cubano, y su “lookazo”, como lo bautizó Xuso Jones, desató entre risas una expectación que se ganó al instante al público, al equipo y al presentador.

Un estilismo inclasificable

Desde el primer plano, Xuso quedó impactado: “Oye, ¿y este lookazo?”. “Abajo Messi, por aquí (se señala los collares de oro y los anillos) el ‘Equipo A’, y por arriba Maluma”, exclamaba concursante.

Chaqueta con personalidad, pantalones de colores camisetas superpuestas, gafas dobles, collares y anillos de oro… “Aquí llevas a Camarón”, decía Xuso sin salir de su asombro. “Están todos los santos que puede haber”, bromeó Julio mientras posaba.

El ambiente subió aún más cuando Xuso pidió una “vueltecita” para que la audiencia pudiera disfrutar del estilo de Julio. Y él no se hizo esperar: “Vamos los tipos cubanos… ¡Azúcar!”, gritó antes de que el equipo del programa le preparase para concursar.