¡Lo nunca visto en ‘Lo sabe, no lo sabe’! Un vecino de Alcorcón vuelve ser elegido por una concursante

En ‘Lo sabe, no lo sabe’ nunca faltan las sorpresas, pero lo que ocurrió en Alcorcón dejó a todos, incluido Xuso Jones, con la boca abierta. Durante el juego por 600 euros, una concursante llamada Esperanza debía encontrar a alguien que no supiera la respuesta a la pregunta: “¿Qué significan las siglas AMPA en un centro educativo?”

Y entre todos los transeúntes del lugar, ¡eligió a un rostro conocido! Cuando Xuso se acercó al elegido, el hombre, llamado Alejandro, sorprendió a todos al confesar: “Yo ya salí una vez en el programa”.

Efectivamente, el 24 de septiembre, este simpático vecino de Alcorcón ya había participado en el concurso ayudando a otra concursante a llevarse 1.000 euros. En aquella ocasión, no supo la respuesta, pero, paradojas del formato, eso le dio la victoria a la jugadora.

Y esta vez… ¡Volvió a pasar lo mismo!

Cuando Xuso le lanzó la pregunta sobre las siglas “AMPA”, Alejandro volvió a responder con toda sinceridad: “Pues no tengo ni idea”.

La respuesta, una vez más, era incorrecta, y eso hizo que Esperanza ganase 600 euros más para su marcador. El público estalló en risas y aplausos, y Xuso no pudo evitar bromear: “Esto tiene que ser una señal”.