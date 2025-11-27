Joana sorprende eufórica a Xuso Jones en Salamanca y revive su aventura en el concurso donde ya ganó 3.000 euros con Juanra Bonet

Salamanca vivió un momento inolvidable en ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuando Joana, una concursante histórica del formato, se lanzó literalmente a los brazos de Xuso Jones para anunciar que quería volver a jugar. Hace 12 años, en la etapa presentada por Juanra Bonet, ya se llevó 3.000 euros. Y esta vez, estaba convencida de que podía repetir la hazaña.

Desde el primer instante, Joana rebosaba energía. “¡Yo quiero participar otra vez!”, gritaba entre risas mientras el equipo intentaba calmarla. Xuso, sorprendido por tanta efusividad, la reconoció enseguida, y hasta Álvaro, parte del equipo original del programa, recordó su sonrisa de entonces.

Un recuerdo a su abuela para jugarse los 1.000 euros

Joana superó las primeras preguntas con soltura y se plantó con 1.000 euros asegurados. Pero lejos de conformarse, sacó una foto de su abuela, que llevaba siempre con ella y de cuya pérdida estaba a punto de cumplirse un año, para pedirle suerte antes de elegir el sobre multiplicador.

“Los abuelos tendrían que ser eternos”, dijo Xuso, emocionado. Joana pasó la foto por encima de los sobres y… ¡salió un por 9! De repente, 1.000 euros se convertían en 9.000 en juego, y ella no sabía si reír, llorar o ponerse a dar saltos.

La pregunta decisiva

La misión era una: encontrar a alguien que sí supiera la respuesta. Y la pregunta no era sencilla: “Con un margen de error de dos años, ¿en qué año se celebró la primera edición del Festival de Coachella?”

Joana, guiada por la intuición, escogió a Andrea… sin mucha suerte. El sueño de los 9.000 euros se esfumó en un instante.

Aun así, cerró con humor y optimismo: “Si soy desafortunada en el juego, seré afortunada en el amor”. Joana se llevó la mítica camiseta del programa y, antes de despedirse, Xuso Jones exigió el chiste prometido: