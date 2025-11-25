Miguel Salazar Madrid, 25 NOV 2025 - 21:27h.

Tras tocar fondo en prisión, Cris resurgió con más fuerza que nunca: "Se puede salir"

Lágrimas de emoción en 'Lo sabe, no lo sabe' al hacerse con un importante premio para ayudar a la enfermedad de su hermano: "Me voy a poner a llorar"

Compartir







Cris resurgió como el ave fénix tras varios duros golpes. A sus 36 años, se muestra totalmente recuperada de un problema de adicciones. "Llevo 12 años sin consumir ningún tipo de sustancia", dice muy satisfecha. Su testimonio ha dejado sin palabras a Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe'.

El episodio que lo cambió todo

La joven cuenta que hubo un momento en su adolescencia que lo cambió todo. "Sufrí la ruptura del matrimonio de mis padres, fue basatante traumático", comparte. Desde este instante, la vida de Cris empezó un mal camino. "Vine dando tumbos hasta que me encontré con el padre de mis hijos", relata.

La concursante asegura que llegó a perder a "sus hijos" y a su "familia" a raíz de la consumición de sustancias. Como en muchos otros casos, Cris no tenía a nadie de su lado y admite que fue ella quien tomó la decisión de alejarse. "Realmente me aparté por no hacerle daño a ellos, lo pasé ocmplicado", admite.

"Lo importante de caer es que aprendas"

Cris reconoce que sabe muy bien lo que es "pedir en la calle" y "dormir en un banco". En estos años su vida estaba tocando fondo, pero hubo un momento en el que todavía fue más trágico todo. "Entré en prisión y a raíz de ahí dije tengo que cambiar de vida", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La joven de 36 años ahora mira hacia atrás y valora el lado bueno de todos los baches por los que ha pasado. "Me ha servido para ser una buena persona, que creo que lo soy, por lo menos así me tienen las personas que me conocen", puntualiza.

Xuso Jones se rendía al escuchar su testimonio y no dudaba en darle su "enhorabuena". "Siempre se puede salir, lo importante de tropezar y de caer es que aprendas y yo aprendí", reconoce.