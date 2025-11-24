“Las segundas oportunidades existen”: Xuso Jones sorprende a Ricardo y Alessandro que vuelven a participar en el concurso

Se la juega a la pregunta multiplicadora, gana y lo celebra cantando con Xuso Jones un clásico de Tamara “la buena”

Compartir







En ‘Lo sabe, no lo sabe’ siempre puede pasar de todo… incluso que el destino decida regalar una revancha. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Ricardo y Alessandro, dos amigos de Alcorcón que ya concursaron juntos hace un tiempo, sin demasiada suerte, y que este lunes han recibido una inesperada sorpresa de la mano de Xuso Jones: una segunda oportunidad para demostrar que, esta vez sí, podían llevarse el bote.

Y no la han desaprovechado. Más bien todo lo contrario. Su regreso ha terminado convertido en una montaña rusa de nervios, dudas y un estallido final de euforia colectiva.

El primero en ponerse a prueba ha sido Alessandro, que ha optado por asegurar: 600 euros directos al bolsillo. Pero el plato fuerte lo traía Ricardo. Al reencontrarse frente al panel de los 1.000 euros, Xuso le recordaba que en su primera participación él fue “el envalentonado”, el que quiso arriesgar sin pensarlo. Y ahora, con los billetes en la mano, la pregunta era evidente: ¿Repetiría jugada?

Después de varios segundos de incertidumbre, miradas cómplices con su amigo y un discurso rápido sobre no “caer dos veces en la misma piedra”, llegó la frase que lo cambió todo: “Me lo juego”.

Una pregunta multiplicadora de infarto

La tensión se disparó cuando Ricardo eligió el sobre del medio. Dentro podía haber un x2, un x3… o un x50. Al abrirlo, Xuso soltó la bomba: ¡x8!

De un plumazo, los 1.000 euros se transformaron en 8.000 euros en juego. Y aún quedaba lo más difícil: encontrar en plena calle a alguien capaz de responder a la pregunta definitiva.

La elección recayó en Raquel, trabajadora de un servicio inmobiliario. Al escuchar el enunciado: “¿Qué nombre artístico utiliza desde 2005 la cantante anteriormente conocida como Ámbar y Tamara?”, no dudó: “Yurena”. Y acertó.

Gritos, móviles al suelo y una alegría contagiosa

En cuanto Xuso confirmó la respuesta, estalló el jubileo. Los dos amigos comenzaron a gritar, saltar, abrazarse, agradecer a Raquel, al programa y casi al universo entero. Fue tal la emoción que incluso un móvil acabó en el suelo en medio de la celebración.

El momento se redondeó con la entrega de las exclusivísimas camisetas de “ex perdedores”, un sello de esta nueva era del concurso. Y finalmente llegó la cuenta que puso el broche a la historia: 8.000 euros de Ricardo + 600 de Alessandro = 8.600 euros en total. Tal como habían pactado, 4.300 euros para cada uno.