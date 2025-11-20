Cristina, una vecina de Getafe, decidió jugarse los 600 euros acumulados a la última pregunta… con gran acierto

Tarde casi redonda para Cristina en ‘Lo sabe, no lo sabe’. La concursante, que había llegado a la última ronda con 600 euros, había fallado una de las preguntas, sorprendió a Xuso Jones y al público al tomar una decisión inmediata: jugárselo todo. “Lo tengo clarísimo”, dijo sin dudar mientras dejaba los billetes.

El suspense llegó con los sobres. Cristina eligió el del medio… y la suerte le hizo una travesura: había dejado atrás un x3 y, lo más doloroso, un increíble x18. En su sobre solo quedaba el x2, que la dejaba luchando por 1.200 euros. Lejos de venirse abajo, Cristina respiró hondo y se preparó para la pregunta final.

La pregunta decisiva: un Grammy, tres artistas y un género

La misión era encontrar a alguien que sí supiera la respuesta. La pregunta: Lauryn Hill, Cardi B y Doechii son las únicas mujeres que han ganado el Grammy a Mejor Álbum. ¿De qué género?

Nerviosa pero firme, Cristina eligió a Rocío, una joven que pasaba caminando. Tras presentarse, Xuso le lanzó la pregunta. Rocío lo pensó apenas unos segundos: “Rap”. Y entonces llegó el veredicto de Xuso: “¡Correcta!”

Un duo improvisado con Xuso

Con los 1.200 euros ya asegurados, Xuso recordó que Cristina había empezado el concurso haciendo Tai Chi, así que tocaba rematarlo con algo igual de especial: un pequeño concierto improvisado.

Cristina pidió cantar a Tamara “la buena”, y ambos entonaron el clásico: “Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida…”.