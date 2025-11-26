La diva latina deja sorprendido a Xuso Jones al tararear una parte de su nuevo single

Ruth Lorenzo reaparece en 'Lo sabe, no lo sabe' y Xuso Jones le hace una inesperada propuesta: "¿Aceptas el reto?"

Una diva latina ha llegado hasta 'Lo sabe, no lo sabe' con una clara misión: encontrar a un concursante que tenga ritmo, alegría y muchas ganas de llevarse hasta 40.000 euros. La cantante en cuestión es Patricia Manterola, una artista mexicana que es recordada por todos por su éxito 'Que el ritmo no pare', uno de esos 'temazos' que no pasan de moda y que todos hemos tarareado alguna vez en una fiesta.

La aparición de Patricia Manterola en 'Lo sabe, no lo sabe'

"¡Qué maravilla! Es un sueño que hayas venido desde México exclusivamente a vernos", exclamaba Xuso Jones al recibir a la artista. Manterola, por su parte, no daba crédito al ver al influencer murciano, sobre el que resalta su buena actitud ligada al "ritmo".

"Ha sido la creadora de un himno de la fiesta que hemos bailado muchísimo", valoraba Jones como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Patricia Manterola viene directa a presentarnos su nuevo single 'Lágrima azul', un tema con el que pretende volver a sus inicios ligados al dance.

"En esencia es parecido a mi regreso al pop. Es una de esas canciones que te mueven, que te hacen pararte de donde estés pero con una letra más profunda", compartía la cantante. Al igual que hizo Ruth Lorenzo en otro programa, Patricia Manterola amadrina el concurso con el 'retazo' de dar con un concursante.

"Espero que sea alguien que realmente necesite el dinero", decía Manterola a su paso por la Gran Vía de Madrid. Mientras buscaban a personas que tuviesen ganas de participar, tanto el presentador como la cantante tenían muy claro quien era la concursante idónea.

Se llama Mireia, tiene 31 años y es actriz. La joven ha dejado a los dos sin palabras al mostrarle su 'ritmo' bailando.