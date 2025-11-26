Un concursante deja mudo a Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe' al confesarle cómo conoció a su futura mujer: "Fue en el tanatorio"
El joven ha disfrutado de una original despedida de soltero en el concurso de Cuatro
A Cayetano le queda muy poco para contraer matrimonio con Rocío, la que dice que es la mujer de su vida. Por eso, todo el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se ha trasladado hasta Córdoba para sorprenden al joven que ya participó en otro programa.
Fue Rocío la que precisamente contactó con el concurso de Cuatro para que tuviera una segunda oportunidad. Así que Xuso Jones le avisaba a Cayetano de que su concurso iba a ser lo más parecido a una despedida de soltero, aunque con la diferencia de que en vez de estar rodeado de fiesta y amigos estaría optando a ganar una cuantiosa cantidad de dinero. Esos 40.000 euros a los que optaba le aliviarían sin duda la celebración de su amor con Rocío.
La impresionante historia de amor de Cayetano y Rocío
Tras varias preguntas, Xuso Jones no dudaba en interesarse por saber cómo empezó su bonito romance con su futura mujer. "¿Dónde y como la conociste?", le preguntaba el influencer. La respuesta de Cayetano dejaba sin palabras al murciano, ya que no se esperaba en ningún momento el sitio en el que iba a encontrar el amor de su vida.
"La conocí en el tanatorio", aifrma. Poco a poco, Cayetano va desgranando esta impresionante historia. "Falleció mi abuelo, fue a darme el pésame y la vi. Me dio un beso , un abrazo, empezamos a hablar y surgió el amor", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
De ahí que Cayetano defina a Rocío como "el regalo" que le ha dejado su abuelo antes de irse. "Por eso hay que cujidarla", afirma. Cuando escuchan a otras parejas decir que se conocieron de fiesta o en el cine, a estos dos jóvenes les suele dar la risa porque su situación nada tiene que ver con estos contextos. Pero Xuso Jones ha decidido elogiar a su abuelo. "Fue un regalo que te dejó", valora.