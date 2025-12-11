El concursante se jugó sus 600 euros a la pregunta multiplicadora y jugaba por casi 30.000 euros ante el asombro y los nervios del presentador

Cómo las batallas de gallos ayudaron a superar el bullying a un músico callejero al enfrentarse a su acosador: "Un día le eché valor"

Compartir







Javi llegaba a la recta final de ‘Lo sabe, no lo sabe’ con 600 euros y una decisión por delante: plantarse o arriesgarse en la temida pregunta multiplicadora. Eligió jugársela. Lo que no podía imaginar es que la cifra que aparecería en pantalla pondría al propio presentador al borde del colapso.

“Multiplicamos los 600 euros por…”, anunciaba el presentador mientras hacía teatro del suspense. “¡Ay, Javi, que me da un ‘parraque’!”. Y no era para menos: el multiplicador resultó ser un x49, lo que ponía en juego 29.400 euros. “Estoy nervioso hasta yo”, admitía entre risas nerviosas.

La búsqueda del cinéfilo perfecto

La pregunta no era sencilla, pero sí muy conocida: ¿En qué película de 1989, protagonizada por Robin Williams, escuchamos ‘Oh, capitán, mi capitán’?

Javi intuía que necesitaba a alguien con perfil de amante del cine. “Un cinéfilo, un cinéfilo”, repetía mientras recorría la calle.

El elegido, Rafael, no tardó en desinflar las expectativas, aun así, aceptó ayudar. Pero la frase le sonaba sin conseguir dar con el título. Tampoco le inspiró Robin Williams.

Cuando se anunció la respuesta correcta (‘El club de los poetas muertos’) Rafael solo pudo admitir: “Ahora sí me suena”.

El presentador lo comunicó con pesar: Javi acababa de perder casi 30.000 euros. “Ay, mi Javi… Te he perdido casi 30.000 euros”. A pesar del bajón, el concursante encajó el golpe con deportividad. “No pasa nada”, respondió, agradecido por la experiencia. Se llevó la camiseta del programa y un bailecito final para levantar el ánimo.