Como intentó enseñar Charles Dickens en su famosa novela 'Cuento de Navidad', en estas fechas no hace falta en ocasiones centrarse tanto en lo material o superficial. Existen otras cosas que pueden hacer que las navidades sean de verdad un momento para amar, unir y hacer ver que en la vida existe mucho más que un coche o un bonito abrigo.

Justamente esta lección es la que ha transmitido sin quererlo Jose, un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' que ha participado por las calles de Vigo. Mientras pasea por la ciudad tan ornamentada, Xuso Jones le pregunta qué le gustaría hacer con el dinero que podría llevarse del concurso. "¿Qué harias tú si te llevas a casa 30.000 euros?", le pregunta el presentador.

Xuso, a Jose: "En lo sencillo está lo glorioso"

Jose no se lo piensa dos veces. Tiene muy claro que hay otras prioridades más reales que las ligadas a lo artificial. "Primero, ayudar a mi madre en casa que tiene problemillas de salud", comienza diciendo. "Tiene una edad, está 'pachuchca'", explica poco después. Jose cree que el amor y la salud de su madre está por encima de todo, por eso intentaría darle todo su apoyo.

Pero hay más. A Jose también le gustaría hacer algún que otro cambio en su casa. "Después hacer una obra en casa, pintar, arreglar un poquito...", comenta como podemos escuchar en el vídeo superior a esta noticia. De cualquier forma, el concursante sabe que lo más importante es disfrutar del momento.

"El resto a disfrutar de la Navidad, es lo que haría. Una buena cena en casa con la familia y amigos", comparte. Xuso Jones reacciona a sus palabras. "En lo sencillo está lo glorioso", responde. "Para qué pedir mucho si con poco y bien arreglado se llega", asegura Jose.