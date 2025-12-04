Pasa del desastre al triunfo en ‘Lo sabe, no lo sabe’: “¡Una sambita para celebrarlo!”

La concursante, Denise, arriesgó todo en la pregunta multiplicadora y terminó llevándose 1.200 euros tras un arranque para olvidar

Denise, quien ya había aparecido en ‘Lo sabe, no lo sabe’ del 1 de diciembre intentando ayudar a otro concursante, se reencontró con Xuso Jones en Sevilla. Esta vez no como espectadora, sino convenciendo al presentador para convertirse en concursante.

Visiblemente ilusionada pero también nerviosa, comenzó su recorrido con mal pie. La suerte no la acompañaba y, tras varias preguntas fallidas y decisiones arriesgadas, solo había conseguido 200 euros.

La hora de la verdad: jugárselo todo o marcharse con poco

Consciente de que 200 euros no representaban su esfuerzo, Denise tomó la decisión más arriesgada del programa: apostarlo todo a la pregunta multiplicadora. Y ahí comenzó su remontada.

Eligió al azar uno de los sobres y apareció la cifra más alta, esta vez, x6, lo que elevaba su posible premio hasta los 1.200 euros. Solo necesitaba escoger a la persona correcta en pleno corazón de Sevilla para que respondiera bien la pregunta: ¿Cuántas veces se casó Cayetana Fitz-James Stuart, la Duquesa de Alba?

Entre turistas y locales, Denise apostó por una mujer con chaqueta verde: Sandra, que tras escuchar la pregunta dudó, titubeó… pero finalmente dijo: “Tres”. Xuso anunciaba la respuesta correcta: Luis Martínez de Irujo, Jesús Aguirre y Alfonso Díez… ¡Tres matrimonios!

La emoción fue tal que presentador y concursante rompieron a celebrar a lo grande. “¡Una sambita para celebrarlo!”, Xuso Jones pidió música y ambos se marcaron un improvisado baile. “Esto que estoy haciendo no sé si es samba o jota”, bromeó el propio presentador que cerró uno de los momentos más divertidos del programa.