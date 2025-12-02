La concursante se ha abierto con Xuso Jones al detallar cómo lleva la soledad

Isabel tiene 68 años y reconoce que está cansada de vivir en soledad. Tras relatar a Xuso Jones la cantidad de miembros que hay en su familiar, la mujer se ha abierto en canal al confesar lo mal que lo lleva. "Tengo 9 hermanos, cada uno dos menos una que tiene tres. En total más de 15 sobrinos", le comenzaba diciendo.

Reconoce que sus hijos prefiere que vivan en su casa. "Con el trabajo que me ha costado...", decía entre risas. El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' le preguntaba si vivía con alguien. Pero Isabel era tajante. "Sola, sola, lo llevo fatal. No lo llevo bien...", lamentaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a fecha del 1 de enero de 2024 vivían solas 5,5 millones de personas en nuestro país. Isabel, como muchas, tiene claro que la situación debe cambiar y por ello sabe cuál es la decisión que ha tomado para combatir con este problema, porque reconoce que a ella le gusta que la casa "esté llena de gente". "Me voy a tener que comprar un 'perrito'", lanzaba en el programa de Cuatro.

La idea de Xuso Jones

Isabel relata que ya tuvo una mascota, aunque su experiencia con ella no fue del todo buena. "Me compré uno que está más loca que yo, entonces lo tuve que devolver", comenta.

Pero Xuso Jones le ha dado la idea perfecta. "La próxima vez tienes que adoptar...", le aconsejaba el influencer murciano. Isabel, ante el consejo del presentador, decía unas palabras que han dado esa 'chispa' que nos gusta tanto. "Los quiero callejeros y chuchos, como tú", lanzaba generando las risas.