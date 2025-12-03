El presentador, que dará junto a Sandra Barneda las campanadas en Telecinco desde Formigal, ya ensaya para el esperado momento

Sandra Barneda y Xuso Jones, antes de dar las Campanadas 2026 en Formigal: "Va a ser una noche con muchas sorpresas"

Formigal es el destino elegido para que Xuso Jones y Sandra Barneda den la bienvenida al 2026 por todo lo alto. Los míticos presentadores de Mediaset darán las campanadas en Telecinco, pero antes hemos podido ver cómo el murciano se prepara para el esperado momento.

Xuso Jones se traslada a Sevilla dispuesto a repartir dinero. Antes de encontrar a un concursante que tenga ganas de llevárselo, el presentador ha hecho una breve demostración de lo que será su show junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe'. El influencer reconoce que está "nervioso" por el momento, así que ha decidido que hay que ensayarlo para que salga lo mejor posible.

Xuso Jones protagoniza un momentazo ensayando las campanadas

"Como sabéis, este año doy las campanadas en Telecinco con Sandra Barneda. Tenemos que ensayar", le comentaba a sus compañeros. Xuso Jones comenzaba dando los cuartos de una forma curiosa y chistosa. "'Tolón, tolón...'", decía imitando el sonido de las campanadas. Una compañera le rectificaba y le decía, entre risas, que suenan más bien de otra forma. "Es 'tilín, tilín...'", comentaba.

Una, dos, tres... y hasta cinco uvas se ha tomado en su ensayo. Justo en la última, Xuso Jones ha protagonizado un momentazo (otro de muchos) al atragantarse con la uva. "¡Échalo!", exclamaba una compañera mientras intentaba como podía expulsarla. Jones llegaba a pedir ayuda. "¡Un pañuelo por favor!", decía.

El murciano no daba crédito con la situación, al igual que el resto del equipo, que no podía evitar la risa. Eso sí, Xuso Jones aliviaba y aseguraba que sus campanadas no serán así. "No va a ser esto, saldrá bien. Confiad en mí y en Sandra Barneda en las campanadas", manifestaba.

Mientras, un hombre dispuesto a concursar le preguntaba. "¿Necesitas el 'boca-boca' o algo?", le preguntaba.