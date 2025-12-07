Esta noche es Nochebuena, pero solo en Molina de Aragón

Gabriel Cruz 07 DIC 2025 - 20:53h.

La medianoche del 7 al 8 de diciembre se celebra la 'Nochebuena' en la histórica villa del norte de Guadalajara de Molina de Aragón

GuadalajaraMolina de Aragón, una localidad de apenas 3.000 habitantes al norte de Guadalajara y conocida por ser una de las más frías de España, vive cada 7 de diciembre una tradición única en el mundo: su propia Nochebuena adelantada.

No es reclamo turístico ni una costumbre reciente, propia de alcaldes que quieren salir en las noticias intentando inventarse tradiciones que no existen. Esta, si que tiene tradición. Se celebra desde 1518 con autorización directa del Vaticano. La bula nos la enseña el clérigo Raúl Pérez.

La tradición de Molina de Aragón

El origen se remonta a la defensa apasionada que, durante el siglo XVI, clérigos y notables molineses hicieron de la pureza de la Virgen María. Sus insistentes escritos a Roma lograron que el papa León X concediera una bula que permitía festejar la víspera de la Inmaculada Concepción como si fuera Nochebuena.

Un privilegio que solo compartió, fugazmente, el municipio murciano de Mula, que acabó perdiendo la bula y la tradición.

Cada medianoche del 7 al 8 de diciembre, la iglesia de San Pedro acoge una misa solemne que los vecinos viven con la misma intensidad —o más— que la del 24 de diciembre. La celebración se extiende con hogueras, música de orquesta y participación del párroco, que anima el fin de semana de fiestas.

La villa, acumula otras singularidades históricas: ya en el siglo XII contaba con un fuero propio, avanzado para la época, que fijaba penas detalladas y reconocía derechos inéditos para las mujeres. Nos lo muestra Rocío Andrés, técnica de turismo del ayuntamiento y que conoce todos los detalles de la historia de esta histórica villa, reconocible a kilómetros de distancia por sus murallas. También conserva piezas únicas, como la casulla que vestía el primer obispo de Madrid, Martínez Izquierdo, cuando fue asesinado en el siglo XIX.