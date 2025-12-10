Juan reconoce que su amor por el arte vino a través de un episodio lleno de dolor

En experiencias negativas también podemos vivir y recrear algo mágico. Juan tuvo una adolescencia llena de complicaciones por culpa del bullying. Este músico callejero cuenta en 'Lo sabe, no lo sabe' cómo llegó el arte a su vida. Justamente fue una experiencia dolorosa la que le hizo plagar sus emociones con creatividad e ilusión.

"Llevo desde pequeñito dedicándome a la música. En el instituto escribía mis cositas, descubri de una manera especial las batallas de gallos", comienza diciendo. El rap llegó a su vida "de una manera fea", pero aclara: "en restrospectiva, bonita". Juan empezó a entrar en el mundo con mucha ilusión, aunque asegura que desde bien pequeño tuvo claro que su vocación era el arte.

El joven dibujaba, cantaba, exploraba... sentía la necesidad de estar en contacto con el arte. "Siempre ha estado muy presente en mi vida es una cosa muy sanadora para mí", dice refiriéndose a sus destrezas.

Juan componía en su casa las letras sobre su acosador

Cuando asegura que es "especial" la forma en la que llegó el arte a su vida, Juan incide en el acoso que sufrió cuando era adolescente. "Había un chico en especial en mi grupo que siempre rapeaba e improvisaba y siempre se metía conmigo", cuenta como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

En solitario, Juan llegaba a su casa y se encerraba en su cuarto pensando en la manera en la que podría defenderse. "Yo llegaba a mi casa y siempre empezaba a improvisar solo en mi habitación", cuenta.

Todo cambió cuando decidió expulsar esas invenciones que creaba a solas delante del acosador. "Un día le eché valor, le contesté. Lo hice fatal pero en ese momento teniendo 15 años fue como 'wow, ha dicho cosas con sentido'", relata en el concurso de Cuatro.

Juan reconoce que sin el arte no podría haber sobrellevado la dura situación. "La música me ha salvado la vida", valora.