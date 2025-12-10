Miguel Salazar Madrid, 10 DIC 2025 - 20:00h.

Una campaña de crowdfunding hizo realidad un milagro en la vida de Juan y Nuria, dos padres que perdieron a su hijo a los 3 meses

A Juan y Nuria la vida les dio una segunda oportunidad. Este matrimonio no lo tuvo nada fácil para tener a su hijo Mateo, que ahora acaba de cumplir un año. La pareja ha relatado entre lágrimas en 'Lo sabe, no lo sabe' cómo una campaña de crowdfunding hizo posible lo que parecía imposible.

Miguel, el primer hijo que tuvieron en común hace 3 años, falleció a causa de una bronquiolitis cuando solo tenía 3 meses de vida.. Nuria se lo comenta a Xuso Jones visiblemente emocionada, como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Tras él, su sueño de tener otro hijo en común desapareció en la tragedia porque en el parto Nuria fue sometida a una "ligadura de trompas" al ser sometida a cesárea. "Se nos había quitado la posibilidad de tener más hijos juntos", relata ella.

La campaña de crowdfunding que lo cambió todo

Pero había luz, aunque ellos no la viesen en aquél momento. Gracias a la solidaridad de unas madres que compartían un grupo de WhatsApp con Nuria, consiguieron el milagro. "De manera altruista y sin saber nada, hicieron un crowfunding", cuenta Juan.

La fecundación in vitro era entonces la única fórmula que podía hacerles realidad su ilusión. El camino para ello no fue nada fáci. "Nos dicen que hay que abonar una cuantía bastante grande. Te quedas sin hijos, sin ahorros y sin nada", comparte Juan.

En un mes y medio y con el apoyo de muchas personas, reunieron el dinero y pudieron hacer la fecundación in vitro. "Es un proceso que quien lo pasa es muy duro", cuenta el concursante. Mateo apareció finalmente en sus vidas hace un año. Y creen que fue un enviado tanto de Miguel como de la madre de Juan, que falleció 5 meses antes de morir el otro bebé. "Siempre hay algo bueno que viene detrás de algo malo", valora Juan.