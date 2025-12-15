Xuso Jones busca en Sevilla al próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones viaja junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' hasta la ciudad de Sevilla en busca del próximo concursante del programa. Allí conoce a Maribel, una sevillana que tiene muchas ganas de concursar junto al presentador para intentar llevarse a casa los 50.000 euros del premio.

El concurso de Maribel ha ido viento en popa, no ha fallado ni una sola pregunta y ha conseguido ir aumentando el premio hasta los 1.000 euros. Ya en la recta final, Xuso Jones le ha ofrecido a la concursante la posibilidad de plantarse o de jugárselo todo a una última pregunta multiplicadora. Maribel ha decidido arriesgarse y elige un sobre multiplicador.

Maribel elige el sobre y consigue multiplicar los 1.000 euros por 10, es decir tiene la posibilidad de llevarse a casa 10.000 euros. La concursante, emocionada, ha tenido que buscar a un concursante que contestase correctamente a la siguiente pregunta: ''La imprenta de Gutenberg fue un invento que revolucionó el mundo ¿Qué obra fue la primera en ser copiada con esta herramienta?''.

Después de escuchar la pregunta, Maribel encuentra a Joaquín, un hombre decidido a echarle una mano y que contesta sin pensárselo dos veces: ''La Biblia'', tras unos segundos de tensión, Xuso Jones da la respuesta como correcta y anuncia que la concursante ha conseguido ganar 10.000 euros.

Tras ganar, Maribel rompe a llorar y agradece al presentador que la haya elegido: ''Siempre en lo último que pienso es en mi padre'', ''Seguro que está muy orgulloso de ti allá donde esté'', la anima Xuso Jones, y ella se marcha con los 10.000 euros: ''Muchas gracias, me voy con el corazón llenito''.