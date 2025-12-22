Este ha sido el detalle que ha dejado "loco" al presentador

Una concursante vuelve a 'Lo sabe, no lo sabe' y se la juega con un gran premio: ''Las segundas oportunidades son reales''

Compartir







En la nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones ha viajado hasta Vigo. Aprovechando que es época de Navidad y que la ciudad está decorada al detalle, el presentador no ha dudado en hacerse una foto con todo el equipo del programa. Para ello han necesitado a una voluntaria que inmortalizara el momento.

Una joven se ha animado a hacer "la fotico" que pedía Xuso. "Mirad qué fotón", ha reaccionado el presentador al ver el resultado. Sin pensárselo dos veces, no ha dudado en preguntarle su nombre. Ella es Estefanía, aunque todos le dicen Fani, y va acompañada de su hermano José.

Al saludarle, Xuso se ha percatado de un pequeño detalle que ha llamado especialmente su atención: "Uy, ¿qué estoy viendo yo ahora mismo?". Y es que su colgante lleva una cola de ballena que le resulta un tanto familiar. "Soy como una ballena, pero no en el tamaño. Las ballenas son fieles, cariñosas y siempre defienden lo suyo", ha explicado José.

Tras escucharle, el presentador ha sacado algo de debajo de su jersey: ¡exactamente el mismo colgante! "Qué maravilla, es que me he quedado loco. Nunca había visto a nadie con el colgante como yo".

Fani y José se convierten en concursantes

Y, tras esta inesperada y difícil coincidencia, Xuso no ha dudado en ofrecerles concursar en 'Lo sabe, no lo sabe'. Una invitación que han aceptado encantados: "Yo veo siempre el programa. ¡Encantadísima", ha respondido Fani. "¡Ya lo dijo ella! Ella ya me arrastra", ha bromeado José aceptando vivir la experencia con su hermana.