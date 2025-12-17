Laura vuelve a probar suerte en 'Lo sabe no lo sabe' ¿Conseguirá llevarse algo a casa?

Xuso Jones viaja junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' hasta la ciudad de Vigo, en Galicia, en busca del próximo concursante del programa. Por sus calles conoce a Laura, que vuelve a probar suerte por segunda vez en el concurso después de que en su primera oportunidad perdiese 11.000 euros.

Laura está muy contenta de que el presentador la haya vuelto a elegir para participar y su concurso va de maravilla. Ha conseguido ir aumentando el premio hasta los 600 euros y en la recta final, Xuso Jones le ha ofrecido la posibilidad de plantarse o de jugárselo todo a una última pregunta multiplicadora.

Laura toma la arriesgada decisión de continuar y elige un sobre multiplicador con el que consigue multiplicar la cantidad por 15, es decir puede llevarse 9.000 euros a casa si consigue a alguien que conteste a la siguiente pregunta correctamente: ''La 'Eneida' es un poema épico escrito por ¿qué autor?''.

Tras unos minutos de búsqueda, Laura encuentra a un hombre decidido a echarle una mano y contesta con sinceridad: ''Me puedo equivocar, pero voy a decir Virgilio. A lo mejor me equivoco, no sé''. Después de unos segundos de espera, Xuso Jones da la respuesta como correcta y Laura consigue hacerse con los 9.000 euros.

Entre gritos de euforia, la concursante se emociona: ''¡No me lo creo! No es real. Las segundas oportunidades son reales'', y acto seguido llama a su padre para darle la gran noticia.