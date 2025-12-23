Carla se ha llevado un premio histórico en el concurso: "Hay algo que me dice que lo voy a ganar"

Xuso Jones alucina al descubrir la increíble coincidencia que tiene con un concursante: "Nunca se lo había visto a nadie más"

Compartir







'Lo sabe, no lo sabe' ha repartido en Palencia una de las cantidades más altas jamás otorgadas en la historia del concurso de Cuatro. Parece ser que El Gordo de la Lotería de Navidad no ha tenido toda la fortuna para Carla que sí ha tenido su buen juego durante el programa, ya que la joven ha recibido unos miles de euros con los que podrá disfrutar de estas fechas a lo grande.

Carla se la juega en la última pregunta

La concursante se arriesgaba y decidía, tras la cuatra pregunta, multiplicar los 1.000 euros a los que podía optar por una cantidad aleatoria. "Me la juego, hay que jugárselas en la vida", señalaba. Así que Xuso Jones le anunciaba que iba a recibir una sorpresa por su valentía. "Estos mil euros ya son tuyos", le decía.

Carla escogía uno de los sobres que contenían el número 24, lo cual significaba que sus mil euros se duplicaban a 24.000 euros. "Que me da algo", reaccionaba sin dar crédito al premio al que podía optar. La joven tenía que encontrar a alguien que supiese la siguiente pregunta:

'¿En qué entrega de la saga de películas de Harry Potter se celebra un gran Baile de Navidad?', lanzaba. Xuso Jones le recomendaba ir "con calma" para pensarse bien a su último y decisivo concursante.

Carla encontraba a Olga, que reconocía ser fan de la saga. "Es Harry Potter y en el cáliz de fuego", decía con total seguridad. El presentador daba la noticia de que la joven había recibido la cuantiosa cifra. "¡La respuesta es correcta!", exclamaba.

La emoción y la euforia era latente. "Feliz navidad", le transmitía el murciano. Tras ello, una y otro disfrutaban del momentazo cantando el villancico de 'Con mi burrito sabanero' en el concurso.