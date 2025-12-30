Así han sido los retos navideños que le ha propuesto Xuso Jones a la concursante

Xuso Jones alucina al descubrir la increíble coincidencia que tiene con un concursante: "Nunca se lo había visto a nadie más"

Compartir







Xuso Jones ha estado en Cartagena para repartir dinero a alguno de sus vecinos en 'Lo sabe, no lo sabe', pero como mañana tiene que presentar las campanadas, le hemos pillado en un calentito pijama con motivos navideños: "Necesito descansar que mañana es un gran día", reconocía el presentador, refiriéndose a las campanadas que presenta con Sandra Barneda. El presentador se ha encontrado con Tania, que ha compartido con Xuso unos 'rollitos' y 'crespillos' que había comprado para su familia y le ha hecho una proposición al presentador: "Jamás pensé que diría esto. ¿Xuso, quieres rollo?", preguntaba ella entre risas.

Para poder participar, el presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' le ha propuesto unos retos muy especiales y llenos de magia para Tania durante estas fechas. Tania no ha dudado y se ha embarcado en los dos retos para poder ser participante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Ella ha tenido que convencer a cuatro personas para que se pongan la tradicional ropa interior de color rojo. A pesar de la vergüenza, la concursante ha conseguido que se lo pongan todos ellos, dejando unas fotos dignas para el recuerdo.

"Ande, ande, ande..."

La participante también ha tenido que cantar por teléfono un villancico muy famoso: 'La marimorena' para que consiga que la otra persona comience a cantar con ella. Tania ha decidido llamar a su prima a ver si tenía suerte, y ella le ha cogido el teléfono. La de Cartagena ha comenzado a cantar, ¡Y la energía es cosa de familia! Porque su prima no ha tardado en seguirle el villancico. Xuso le ha felicitado y ha animado a su prima a cantar un villancico para despedir el año.

Después de ambos retos, Tania ya se ha convertido en concursante oficial del programa, y después de conseguir 400 euros, ha decido continuar jugando, con lo que al final del programa ha conseguido 2.000 euros para estas fiestas. Tania ha celebrado este premio haciendo la croqueta por el suelo.