Hasta Vigo viaja Xuso Jones junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para encontrarse con Manuel, un hombre que no pudo concursar en otra ocasión porque estaba trabajando, pero que tenía muchas ganas de participar junto al presentador para intentar ganar los 50.000 euros.

Al presentador le llamó mucho la atención Manuel porque le pareció un hombre con mucho humor, gracia y desparpajo, y así lo ha demostrado desde el momento en el que ambos se han reencontrado en las calles de la ciudad gallega para concursar y darlo absolutamente todo.

Manuel no ha dejado de practicar su inglés durante todo su concurso, de hecho le ha cantado una canción al presentador que le ha dejado perplejo: ''Yo no sé en qué idioma has cantado ahora mismo'', y no ha podido parar de reír con las imitaciones que no ha dejado de hacer el ostrero.

Pero también ha protagonizado un momentazo después de confesar que ha practicado artes marciales. Manuel ha hecho una demostración y Xuso Jones no ha podido hacer otra cosa que alabarle: ''Es usted maravilloso, de verdad, tiene que alegrar a todo el mundo en su vida''.