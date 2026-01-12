Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se dirige hasta Getafe, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para localizar al próximo concursante del programa, quien luchará por conseguir llevarse 50.000 euros a casa. Después de recordar algunos de los participantes más emblemáticos del año pasado, el presentador se encuentra con Carmen, una fiel seguidora del programa con una emotiva historia a sus espaldas.

A sus 80 años, Carmen no ha perdido la oportunidad de aceptar el reto del presentador ya que, como ella misma admite, es “muy fan” del programa y nunca se lo pierde. A pesar de lo emocionada que se encuentra por participar, lo cierto es que la suerte no ha estado de su parte, alcanzando la cifra de 400 euros antes de la gran final. Entre tanto, la jubilada ha tocado la fibra sensible de Xuso al descubrir qué hará con su premio.

“Quiero meterlo en el banco para cuando tengamos que pagar a una persona que nos ayude a mi marido y a mí”, comienza explicando Carmen. El presentador del programa, quien ha vivido un momento muy conmovedor al enterarse, no lo ha dudado y ha instado a todas las personas que tienen cerca a una persona mayor a actuar: “Hay que ir a visitarlo y darles cariño”.

Pero Carmen, una sevillana que tuvo que viajar hasta Getafe cuando era joven en busca de una vida mejor, no ha dejado de sorprender al presentador del programa. La concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', que ha decidido jugarse sus 1200 euros finales, ha tenido una entrañable reacción con Basilisa, la mujer que le ha hecho ganar su ansiado premio.