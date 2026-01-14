Logo de cuatrocuatro
Una concursante vuelve a participar en 'Lo sabe, no lo sabe' y se lo juega todo: ''Creo en las segundas oportunidades''

'Lo sabe, no lo sabe'. cuatro.com
Xuso Jones viaja junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' hasta Salamanca por un motivo muy especial: darle una segunda oportunidad a una concursante que lo perdió todo la primera vez que concursó. Por sus calles se encuentra a Paloma, que emocionada y sin dudarlo acepta de nuevo la oferta del presentador de volver a concursar para intentar llevarse algo más esta vez.

Paloma ha hecho un buen concurso y ha conseguido llegar a la final con ha llevado a cabo un gran concurso, ha fallado en alguna ocasión, pero gracias a los comodines del concurso ha conseguido seguir adelante. La concursante ha llegado a la final con 400 euros, pero decide jugárselo todo a una última pregunta multiplicadora: ''Creo en las segundas oportunidades, me lo voy a jugar''. 

La concursante elige un sobre multiplicador y consigue multiplicar los 400euros por 3, es decir tiene la posibilidad de llevarse a casa 1.200 euros. Acto seguido, Paloma ha tenido que buscar a alguien que contestase incorrectamente a la siguiente pregunta: ''Douglas, Bublé y Jordan. Uno es actor, el otro cantante y el otro jugaba a baloncesto, pero los tres comparten nombre ¿Cuál es?''.

Paloma ha elegido a Tamara, que le ayuda a responder y contesta ''Jordan'', Xuso Jones da la respuesta por incorrecta: ''Es Michael'', pero Paloma estalla de alegría al saber que ha conseguido, esta vez de verdad, llevarse a casa 1.200 euros. ''Por fin algo. Ya me da para el jardín. Gracias, lo hemos sudado'', agradece Paloma al equipo la oportunidad de volver a concursar.

