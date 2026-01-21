Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se ha desplazado hasta Zaragoza, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para localizar al siguiente concursante, quien intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Después de contar toda la historia de las frutas de Aragón, Xuso Jones ha dado con la persona indicada, Antonio, un jubilado de 65 años con muchas ganas de jugar. Durante el camino, han dado con Lucía, la viandante que ha hecho que el presentador se emocione al recordar a su abuelo.

El concursante no ha tenido muy buena suerte al inicio de su participación y ha tenido que recurrir a un comodín para poder continuar jugando por 200 euros. En ese momento, ha visto a Lucía y ha pensado que era la persona correcta para ayudarle a continuar. “No me lo puedo creer, me voy a emocionar”, asegura ella cuando el presentador ha ido en su búsqueda. La joven rompe a llorar al explicar lo mucho que significa el concurso para ella: “Era su programa favorito”.

“Decía que eras muy majo, el mejor presentador”, le cuenta a Xuso Jones, quien, finalmente, ha terminado por reconocer: “Al final, me voy a emocionar yo”. La suerte ha hecho que Lucía consiguiese hacer que Antonio continuase con su premio, quien no ha dudado en decirle: “Seguro que tu abuelo estaría muy orgulloso”. El presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ hace una importante reflexión y habla, con orgullo, de uno de los factores clave que le ayuda a seguir con su labor: “Nos encanta hacer compañía, intentamos ayudar a la gente”.