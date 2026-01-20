David ha participado en 'Lo sabe, no lo sabe' y ha dejado a Xuso Jones alucinado con su historia laboral

De todos los malos momentos existe una historia que contar. Un aprendizaje que te hace valorar lo que tienes cuando lo pierdes todo. Una lección con la que mostrar a la gente que de todo se puede salir y que nunca hay que perder la esperanza. El testimonio de David, un taxista de 60 años que ha participado en 'Lo sabe, no lo sabe', ha dejado con la boca abierta a Xuso Jones al contar cómo resurgió de las cenizas tras quedarse en paro y perderlo todo.

Después de acumular 200 euros, el hombre continuaba concursando, pero lo hacía contando algunas pinceladas de su vida. "¿Eres gato?", le pregunta el presentador. David asegura que no es madrileño al cien por cien por su familia paterna. "Mi padre es abulense, ahí se me queda descolgado", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Un cambio "drástico" de profesión le hizo resurgir

Jones le pregunta de un momento a otro desde qué epoca trabaja como taxista. David relata que lleva ya 16 años dedicándose en cuerpo y alma a este ámbito. "Desde 2010, que en la crisis de 2008 me quedé en el paro y me tuve que buscar la vida", confiesa en el concurso de Cuatro.

Antes de que perdiese su trabajo, David trabajaba en otro mundo completamente diferente. "Era informático", agrega. El murciano, al escuchar sus palabras, no daba crédito. "El cambio ha sido drástico", dice. El hombre asegura que ahora está en un buen momento.

"Vivo muy bien", apostilla. "Me gusta lo que hago, que es lo importante en los oficios", relata. Xuso Jones le pregunta además si considera duro su trabajo. "Te tienes que acostumbrar y que no sea problema", dice refiriéndose a los momentos de mucho tráfico. "Lo único las horas que echas, hay que trabajarlas para llevar lo que llevas a casa", dice.